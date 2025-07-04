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- Київ
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У Києві зростає кількість потерпілих унаслідок обстрілу РФ
З вечора 3 липня армія РФ здійснює масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву.
Уже до 14 постраждалих осіб зростала кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Київ.
Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.
12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.
Серед них поранені з травмами різного ступеню: політравма, опіки, різані рани.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Інформація буде доповнюватись, оскільки, на жаль, кількість постраждалих може збільшитись.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа