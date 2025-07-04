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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1367
Час на прочитання
1 хв

У Києві зростає кількість потерпілих унаслідок обстрілу РФ

З вечора 3 липня армія РФ здійснює масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву.

Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Уже до 14 постраждалих осіб зростала кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Київ

Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.

12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

Серед них поранені з травмами різного ступеню: політравма, опіки, різані рани.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

Інформація буде доповнюватись, оскільки, на жаль, кількість постраждалих може збільшитись.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

Дата публікації
Кількість переглядів
1367
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