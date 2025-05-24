- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 933
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві зростала кількість постраждалих унаслідок російської атаки
Унаслідок атаки РФ на Київ довелося госпіталізувати місцевих жителів.
Наразі 24 травня у Києві зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки на столицю.
Про це інформує мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Зафіксоване падіння уламків в Оболонському районі.
Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.
Також уламки впали у Шевченківському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.
У Соломʼянському районі четверо постраждалих. У всіх — гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Водночас моніторингові канали інформують, що близько 25 БПЛА перебувають в повітряному просторі України.
Тим часом у Києві лунають чергові вибухи. Ще близько 10 БПЛА летять у напрямку столиці.
Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.