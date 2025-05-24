У Києві зростала кількість постраждалих унаслідок російської атаки

Атака на Київ / © ТСН.ua

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Наразі 24 травня у Києві зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки на столицю.

Про це інформує мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Зафіксоване падіння уламків в Оболонському районі.

Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.

Також уламки впали у Шевченківському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.

У Соломʼянському районі четверо постраждалих. У всіх — гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

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Водночас моніторингові канали інформують, що близько 25 БПЛА перебувають в повітряному просторі України.

Тим часом у Києві лунають чергові вибухи. Ще близько 10 БПЛА летять у напрямку столиці.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.

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