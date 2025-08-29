У Києві зросла кількість жертв російської масованої атаки

Київ / © Associated Press

Реклама

У Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, 28 серпня російські війська здійснили потужний комбінований удар по столиці та області, використавши одночасно ударні дрони та ракети. Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.

Реклама

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».