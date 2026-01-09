У Києві зросла кількість жертв російської атаки: є поранені медики

Дрон / © ТСН.ua

Стало відомо про трьох загиблих у столиці унаслідок російської атаки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, медики надали допомогу всім постраждалим, трьох із них доправили до лікарень.

У Дарницькому районі, де БпЛА влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання. Загинув один медик та є поранені медпрацівники. Всі вони приїхали надавати допомогу людям.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що у Деснянському районі ворожа ціль впала на території оздоровчого закладу.

За його інформацією, 13 людей поранено.

За попередньою інформацією, в окремих районах столиці через вибухи зафіксовані перебої з електропостачанням і водою. Ситуація уточнюється, на місцях працюють усі профільні служби.

Також повідомляється, що на місто продовжують рухатися кілька груп ракет типу «Калібр». Мешканців закликають не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.