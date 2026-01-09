Яка кількість жертв у Києві після атаки і які райони постраждали найбільше

Наслідки атаки на Київ 9 січня / © ДСНС

В Києві унаслідок російської масованої атаки у ніч проти 9 січня загинули четверо людей. Інформція про п’яту жертву не підтвердилась.

Про це на брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

«Загалом унаслідок цих масованих атак (у Києві — ред.) загинуло п’ятеро людей і 25 людей постраждало. Наші співчуття всім сім’ям, рідним тих, що загинули», ­– сказав Хорунжий.

Згодом стало відомо, що дані про п’ятого загиблого не підтвердились.

За його словами, під російську атаку потрапили близько семи районів столиці.

«Якщо взяти по районах Києва, то це, напевно, близько семи районів було атаковано. Найбільше руйнувань, атак було саме на лівому березі — це Деснянський, Дарницький райони і Дніпровський район теж», — розповів представник ДСНС.

Атака на Київ 9 січня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 9 січня російські окупанти масовано били по Києву дронами та ракетами. Спершу було відомо про чотирьох жертв обстрілу столиці та 25 постраждалих. Серед поранених опинилися медики та рятувальники. Руйнування різного ступеня зафіксували у шести районах Києва, де постраждали багатоповерхівки, дитсадок та критичні об’єкти.

Під час атаки на Київ було також пошкоджено посольство Катару.

Уночі Росія цілеспрямовано атакувала районні котельні Києва. Через пошкодження підстанцій та мереж понад 500 тис. споживачів у столиці та області залишилися без світла. Є зниження тиску води на правому березі та проблеми з опаленням і водопостачанням на лівому.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через пошкодження інфраструктури майже 6000 будинків залишилися без опалення, є перебої і з водою. Мер закликав киян за можливості тимчасово виїхати за місто до помешкань з альтернативним опаленням.