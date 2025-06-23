У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло: яка кількість жертв атаки РФ

Удар по Києву 23 червня / © Associated Press

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У Києві через удар РФ по Києву 23 червня зросла кількість жертв. Наразі відомо про 8 загиблих.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

ДСНС невпинно працюють на місці атаки. На жаль, з-під завалів будинку, в який було пряме влучання, дістали ще одну загиблу людину

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«Рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї людини, яку вбила російська ракета», — зазначив він.

Армія РФ вчергове продемонструвала, що вона — держава-терористка, яка цинічно гатить по цивільних.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня росіяни завдали масованого удару по Києву та Київській області. Ворог залучив як ударні безпілотники, так і балістичні й крилаті ракети. Є жертви, потерпілі та руйнування.

Зокрема, наслідки фіксують у таких районах:

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Шевченківський — зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинули шестеро людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штабу, де правоохоронці приймають звернення громадян;

Голосіївський — пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр;

Дарницький — пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, потерпілих;

Соломʼянському — зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. У двоповерховій будівлі спорткомплексу КПІ розташовуються, зокрема басейн, зали гімнастики, аеробіки тощо. Значна кількість вибитих вікон;

Святошинський — зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу поруч із житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення. Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року. Частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин» та зруйновано зупинку біля неї.