У Києві зросла кількість загиблих: у лікарні померла ще одна жертва

Атака на Київ 14 листопада. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві зросла кількість загиблих через масовану атаку агресорки Росії вночі 14 листопада. Станом на сьогоднішній ранок відомо про сімох жертв.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Кількість загиблих киян від рук російських терористів становить сім осіб”, - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталія Ходемчук постраждала внаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Вона в лікарні з суттєвими опіками. Пошкоджено також помешкання Героя України — інженера Чорнобильської АЕС Олексія Ананенка.

Нагадаємо, сьогодні зранку у ДСНС повідомили, що у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” дрона по дев’ятиповерхівці. Станом на 07:00 було відомо, що загинуло шість мешканців цього будинку.