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У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по будинку на Солом'янці
Загалом через комбіновану атаку РФ минулої ночі у столиці загинула 21 людина.
У Києві зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ по будинку в Солом’янському районі. Станом на 07:00 у багатоповерхівці 16 жертв.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“З-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще п’яти загиблих осіб”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи. Вони не припиняються досі.
Всього у столиці загинула 21 особа, 134 людини постраждало.
Нагадаємо, минулої ночі у Солом’янському районі Києва було атаковано ракетами РФ дві багатоповерхівки. В одній з них було зруйновано під’їзд, під завалами шукають людей. В іншому будинку виникла пожежа.
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, росіяни вдарили по багатоповерхівці балістикою. Ракета пройшла дев'ять поверхів, під’їзд просто склався, бетонні плити завалилися аж до підвалу.
За словами ДСНС є загроза обвалу пошкодженої багатоповерхівки через атаку росіян.На місці руйнації конструкції дуже нестійкі. Тому найменший рух може спровокувати обвал. Скільки ще людей залишилося під завалами - невідомо.