У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ по будинку на Солом'янці

у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи / © ДСНС

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У Києві зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ по будинку в Солом’янському районі. Станом на 07:00 у багатоповерхівці 16 жертв.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“З-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще п’яти загиблих осіб”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи. Вони не припиняються досі.

Всього у столиці загинула 21 особа, 134 людини постраждало.

Нагадаємо, минулої ночі у Солом’янському районі Києва було атаковано ракетами РФ дві багатоповерхівки. В одній з них було зруйновано під’їзд, під завалами шукають людей. В іншому будинку виникла пожежа.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, росіяни вдарили по багатоповерхівці балістикою. Ракета пройшла дев'ять поверхів, під’їзд просто склався, бетонні плити завалилися аж до підвалу.

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За словами ДСНС є загроза обвалу пошкодженої багатоповерхівки через атаку росіян.На місці руйнації конструкції дуже нестійкі. Тому найменший рух може спровокувати обвал. Скільки ще людей залишилося під завалами - невідомо.

Дата публікації 16:04, 17.06.25 Кількість переглядів 74 Такого жаху в Києві ще не було! Людей досі шукають під завалами - наживо з місця прильоту!