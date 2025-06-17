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- Київ
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У Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ
За інформацією влади, на місці “прильоту” в Солом’янському районі тривають рятувальні роботи.
Росія здійснила масовану атаку на Київ вночі 17 червня. Кількість загиблих у столиці зростає.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Попередньо, вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись”, - наголосив чиновник.
Між тим у Мережі з’явилося відео, як рятувальники дістали вцілілу жінку з-під завалів у Солом’янському районі. Наразі на місці атаки тривають рятувальні роботи, адже під завалами можуть бути ще люди.
Зауважимо, наразі відомо про 44 поранених осіб у Києві.
Нагадаємо, вночі 17 червня РФ здійснила потужну атаку на Київ. Зокрема, на Солом'янці атаковано дві багатоповерхівки. На одній із локацій виникла пожежа, а на іншій - сталися руйнування конструкцій багатоповерхівки.
Окрім того, за інформацією ЗМІ, пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту. Зафіксоване влучання ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.