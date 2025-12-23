Атака на Київ: двоє постраждалих - у важкому стані

Швидка допомога / © УНІАН

Ворог у ніч проти 23 грудня завдав масованої атаки по українських містах. Внаслідок обстрілу у Києві постраждало п’ятеро людей, дві людини у важкому стані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

«П’ятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Трьох людей госпіталізували. Двоє з них — у важкому стані», — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог завдав ударів по українських регіонах, атакувавши Сумську, Івано-Франківську, Черкаську, Хмельницьку, Київську, Рівненську, Житомирську, Одеську, Львівську та Чернігівську області. Крім того, були цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі, що спричинило аварійні та екстрені відключення електропостачання. У Тернополі також зафіксовані наслідки атаки.