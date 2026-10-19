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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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87
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У Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ: загинула 21-річна дівчина

Унаслідок російської атаки на столицю загинула молода дівчина. Кількість постраждалих зросла до трьох, двоє з них перебувають у лікарнях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. За оновленими даними, поранень зазнали троє людей, ще одна людина загинула.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, жертвою російського удару стала 21-річна дівчина.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Двоє з них перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв про влучання, попередньо, в будівлю медичного центру в Деснянському районі столиці. У Дніпровському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

На місцях російських ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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