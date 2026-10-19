У Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ: загинула 21-річна дівчина

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. За оновленими даними, поранень зазнали троє людей, ще одна людина загинула.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, жертвою російського удару стала 21-річна дівчина.

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Наразі відомо про трьох постраждалих. Двоє з них перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв про влучання, попередньо, в будівлю медичного центру в Деснянському районі столиці. У Дніпровському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

На місцях російських ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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