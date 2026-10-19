- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ: загинула 21-річна дівчина
Унаслідок російської атаки на столицю загинула молода дівчина. Кількість постраждалих зросла до трьох, двоє з них перебувають у лікарнях.
У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. За оновленими даними, поранень зазнали троє людей, ще одна людина загинула.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, жертвою російського удару стала 21-річна дівчина.
Наразі відомо про трьох постраждалих. Двоє з них перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях.
Нагадаємо, раніше Кличко повідомляв про влучання, попередньо, в будівлю медичного центру в Деснянському районі столиці. У Дніпровському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю.
На місцях російських ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.