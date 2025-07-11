У Києві зросла кількість постраждалих від атаки 10 липня

Наслідки атаки на Київ 10 липня / © Associated Press

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Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської ракетно-дронової атаки у ніч проти 10 липня зросла до 28.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх», — вказано в заяві.

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Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія вкотре атакувала Київ, застосувавши для цього ракети та безпілотники. Через ворожі удари загинули двоє людей. У низці районів міста були пошкоджені житлові багатоповерхівки, офіси, гаражний кооператив, адміністративні приміщення і склади, спалахнули пожежі.