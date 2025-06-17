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- Київ
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У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки: озвучений район
Росіяни здійснили масовану атаку на Київ, є постраждалі.
Наразі зафіксовано 16 постраждалих у столиці унаслідок російського удару 17 червня 2025 року.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Найбільше - в Соломʼянському районі.
Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу.
Загалом станом на зараз фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Наші рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки.
Наразі небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва. Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю.
Зберігається також ракетна небезпека.
Кияни, залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!