У Києві зросла кількість постраждалих через атаку: скільки дітей

Пошкодження у Києві через російську таку 22 жовтня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість постраждалих у Києві через російську атаку 22 жовтня зросла до 30-ти. П’ятеро з постраждалих — діти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними очільника столиці, наразі внаслідок ворожої атаки на Київ відомо про 30 постраждалих, серед яких опинилися п’ятеро дітей.

Медики госпіталізували дев’ятьох постраждалих, зокрема чотирьох дітей. Всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня та вранці російські війська масовано атакували Київ. Влада інформувала про пошкодження у Солом’янському, Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.

Через атаку на Київ загинули двоє людей і до цього моменту повідомлялося про 29 постраждалих.