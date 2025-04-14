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- Київ
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У Києві зрання лунає повітряна тривога
Місцева влада попередила про загрозу.
Сьогодні, 14 квітня, у Києві оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у КМВА.
«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриття», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. У результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей.