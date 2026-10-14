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Зрання РФ вдарила балістикою по Києву: масштабні перебої зі світлом — подробиці (оновлено)
Зранку 14 жовтня у Києві лунають нові вибухи через атаку балістикою. На місто летять нові ракети.
Що відомо про атаку та її наслідки — читайте в матеріалі ТСН.ua.
У Києві від 04:37 лунають сирени. У місті оголошено повітряну тривогу червоного рівня через загрозу балістичних ракет. Нові вибухи сталися близько 07:00. ПС попереджали про балістику курсом на столицю. За даними моніторів, це були «Циркони».
Удари по об’єктах енергетики
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у столиці та на Київщині. У Києві виникли перебої зі світлом.
«Масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області», — наголосив мер.
У ДТЕК додали, що атака РФ призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району столиці
«Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють», — йдеться у повідомленні.
Перебої з транспортом
«Київпастранс» повідомив, що у зв’язку з нічною атакою тимчасово призупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах. Організовано рух автобусів за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР.