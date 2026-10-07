У Києві знищено новий склад видавництва "Книголав"

На Подолі знищено новий склад «Книголаву» / © ГУ ДСНС у Києві

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Внаслідок атаки РФ по Києву на Подолі були знищені складські приміщення, де також розташовувався новий склад українського видавництва «Книголав». На ньому зберігалися книги, які були відновлені після попереднього удару у липні, коли також постраждав склад видавництва. Ймовірно видавництво знову втратило десятки тисяч книг.

Про це йдеться у заяві видавництва.

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«Наразі ми не можемо остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг. Остаточні втрати ми зможемо оцінити лише після того, як матимемо повноцінний доступ до складу та детально оцінемо стан усіх книжок», — повідомила команда.

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Внаслідок цього удару працівники видавництва не постраждали.

Команда назвала знищення складу «відчутним ударом»: на складі зберігалися новинки, які були надруковані протягом двох останніх місяців, а також додруки тих книг, наклади яких РФ знищила у липні на попередньому складі.

«Але попри все ми тримаємося! Ми продовжимо працювати, відновлювати втрачене та робити все можливе, щоб і надалі радувати вас новими книжками. Зараз нам особливо важливі ваша підтримка, розуміння та терпіння. Бережіть себе та своїх близьких. Ми вистоїмо», — йдеться в заяві видавництва.

Нагадаємо, унаслідок масованої атаки РФ у ніч проти 19 липня було знищено попередній склад видавництва «Книголав». Про це повідомила співзасновниця видавництва Світлана Павелецька. Вона уточнила, що було знищено 250 тисяч книг, і закликала підтримувати українські бізнеси. Ніхто зі співробітників видавництва тоді не постраждав.

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Попередній склад видавництва «Книголав», знищений у липні / © із соцмереж

За липень-червень Росія також знищила в Україні близько 10 млн українських книжок, обстрілюючи склади, видавництва та друкарні. Під час ракетного удару у середині серпня цього року Росія знищила легендарний книжковий ринок на Почайній.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок удару пошкоджено трипавільйонний корпус Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

У ніч проти 7 жовтня та зранку російські окупаційні війська завдали масованого удару «Цирконами», балістикою та понад сотнею дронів по семи областях України, спричинивши загибель цивільних у Києві, Прилуках, Кременчуці та на Кіровоградщині.

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