Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

У Києві знову зросла кількість загиблих через нічну атаку

Наразі відомо про чотирьох жертв нічної атаки на Київ.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Пошкоджений будинок у Києві після російської атаки

Пошкоджений будинок у Києві після російської атаки / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість загиблих у Києві через російську атаку у ніч проти 14 листопада зросла до чотирьох, а кількість поранених сягає 27-ми.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

«За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них — діти», — йдеться в заяві.

Медики надали допомогу всім пораненим і 15 із них госпіталізували.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 14 листопада влаштувала масовану атакуву на Київ: гатила ракетами і безпілотниками. До цього моменту було відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Надзвичайникам доводиться шукають людей під завалами.

У дев’яти районах Києва зафіксовані наслідки ворожих ударів: влучання у багатоповерхові житлові будинки, пожежі та руйнування.

Також через атаку на Київ було пошкоджено ділянки теплових мереж. Через аварійну ситуацію на тепломагістралі в Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання частини житлових будинків

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

