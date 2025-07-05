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- Київ
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У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок наймасштабнішої атаки
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості поранених у Києві.
У Києві знову збільшилась кількість постраждалих внаслідок наймасштабнішої комбінованої атаки — їх уже 32.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
«Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу», — зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.
Варто наголосити, що тієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.