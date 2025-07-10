Рятувальники ліквідовують наслідки атаки / © ДСНС

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У ніч проти 10 липня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Кількість постраждалих зросла до 19.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Відомо, що ще троє людей дістали поранення, серед них — неповнолітня дівчина 2008 року народження. Таким чином, загальна кількість поранених унаслідок обстрілу столиці сягнула 19 осіб.

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Нагадаємо, вночі 10 липня Росія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей. Зокрема, загинула 22-річна столична поліцейська Марія Дзюмага.

Уламки збитих цілей впали у кількох районах столиці, пошкодивши житлові будинки, офіси, адміністративні споруди, гаражі та склади. У місті спалахнули пожежі, до гасіння яких залучили близько 400 рятувальників.

За даними президента Володимира Зеленського, загалом по Україні ворог випустив 18 ракет і близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 — типу «Шахед».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕНТР КИЄВА відбивався ВІД БАЛІСТИКИ і ШАХЕДІВ! ТА НА ПОДОЛІ Є ЖЕРТВИ! ТСН з ЕПІЦЕНТРУ

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