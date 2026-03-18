У Києві знову почали відключати світло: що відомо та які графіки

У Києві 18 березня застосовують відключень світла. Діятимуть графіки.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Київ: за командою Укренерго застосовуються графіки відключень», — йдеться у повідомленні.

Нагадують, що тимчасові графіки відключень можна подивитись в «Київ Цифровий», на сайті ДТЕК або в чат-боті.

Якщо ситуація зміниться, мешканців столиці інформуватимуть у телеграм-каналі.

Як зазначалося, 18 березня в Україні не планували відключень для населення. Запроваджуватися обмеження мали лише для промисловості. Час: 16:00–21:00. Усе через наслідки російських атак на енергосистему. Втім енергетики наголошували, що ситуація може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями протягом дня.

Відключення електроенергії в Україні — що кажуть експерти

Раніше йшлося про те, що відключення світла в Україні триватимуть і навесні, навіть попри покращення погодних умов. Повністю уникнути обмежень, на жаль, не вдасться. Ситуація може ускладнитися вже з середини березня через початок активних ремонтів на енергетичних об’єктах, зокрема на АЕС. Ускладнює ситуацію також значні пошкодження теплової генерації та підстанцій після атак. Сонячна енергетика частково допомагає, але не здатна повністю покрити потреби, особливо в пікові періоди.

Енергетичний експерт Олександр Харченко каже, що ситуація з електроенергією в Україні зараз є найскладнішою за весь час війни. Нові хвилі відколючень будуть і влітку — складний період може настати в липні–серпні. Точних масштабів проблеми наразі передбачити важко.