Київ
367
1 хв

У Києві вчетверте оголошено повітряну тривогу: що відомо

Від опівночі в Києві вже вчетверте лунають сирени.

Олена Капнік
Метро під час тривоги у Києві.

Метро під час тривоги в Києві / © Associated Press

Вдень 14 січня у Києві знову оголошено повітряну тривогу — вчетверте від початку доби. Попередня була вранці — від 09:27 до 09:51.

Про це повідомили в КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту», — наголосили в адміністрації.

Військові повідомили про БпЛА, який прямує з Чернігівщини в напрямку Києва через Київське водосховище.

Нагадаємо, зранку, після 08:00, у Києві сталися вибухи. Місто атакували російські безпілотники. За даними моніторингових каналів, дрони, які фіксували у столиці, були реактивні.

Трохи більше ніж за годину в Києві знову було чути сильні вибухи. Знову існувала загроза безпілотників. За даними КМВА, працювали сили ППО.

