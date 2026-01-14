ТСН у соціальних мережах

Київ
У Києві знову оголошено повітряну тривогу: чути сильні вибухи

Київ знову атакують ворожі безпілотники.

Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 14 січня, у Києві вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу. Попередня тривала майже голину - 07:40-08:32. У столиці сталися вибухи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА та ПС ЗСУ.

“У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту”, - наголосила місцева влада.

Повітряні сили попередили про рух безпілотника з північного напрямку в напрямку Вишгорода.

“БпЛА над Києвом! Перебувайте в укриттях“, - наголосили військові.

Вже за кілька хвилин у місті було чути вибухи. За даними КМВА, працює протиповітряна оборона.

“В Києві працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях“, - наголосив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За даними мера Віталія Кличка, сили ППО працюють по ворожих БпЛА на Оболоні.

Нагадаємо, після 08:00 у Києві також лунали вибухи. Місто атакували російські безпілотники. За даними моніторингових каналів, дрони, які фіксували у столиці, були реактивні.

