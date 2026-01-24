ТСН у соціальних мережах

Київ
5
1 хв

У Києві знову оголошена повітряна тривога

Пройдіть до найближчого укриття.

Анастасія Павленко
Київ

Київ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні зрання, 24 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу.

За даними моніторингових каналів, є загроза ворожих БПЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала масштабної повітряної атаки з боку РФ. Серед цілей були Київ і Харків, ворог випустив десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі.

Через обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами, повідомили в КМДА. Рух поїздів здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі» та між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».

