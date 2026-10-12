Вибухи в Києві 12 жовтня / © ТСН.ua

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Пізно ввечері, 12 жовтня, у Києві знову пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — додали у КМВА.

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За словами місцевих, вибухи було чути ще до оголошення повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ, проте оголошення про небезпеку від балістики не було.

«Не було навіть інформації про пуски, тому тривогу дали пізно, на жаль», — визнають у пабліку «Николаевский Ванек».

У моніторингових пабліках з’явилася неофіційна інформація, що росіяни застосували по Києву 6–8 ракет С-400.

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У Мережі припускають, що це може свідчити про сумний і небезпечний факт: США дійсно припинили обмін розвідданими з Україною. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі не було.

«Це зараз Київ змушують капітулювати ракетами? Ми все правильно зрозуміли?» — зауважила військова журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

Екскерівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Не розносьте про балістику та відсутність тривоги через те, що „забрали розвіддані“. Не відповідає дійсності», — запевнив він.

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Військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов додав, що це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується.

«Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно», — закликав він.

UPD

О 22:35 Повітряні сили дали нове попередження про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Мер Кличко згодом уточнив, що у Дніпровському районі сталося влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Про інші деталі наразі невідомо.

США можуть припинити обмін розвіданими?

Нагадаємо, сьогодні нардепка Галина Янченко попереджала, що Україна не бачитиме пуски балістики, якщо втратить обмін розвідданими зі США.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито погрожували українським військовим і чиновникам припиненням обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння.

Що відомо про С-400

Зазначимо, що ЗРС С-400 — це модифікація С-300. Призначення таких зенітно-ракетних систем — знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б’ють з цих ЗРК по цивільних наземних об’єктах у відносно близькому тилу від лінії зіткнення.

Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас «земля-земля», дуже складно.

З систем С-400 окупанти можуть дістати навіть до Києва. Це вперше сталося 14 січня 2023 року.

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