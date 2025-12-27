У Києві знову лунають вибухи: РФ атакує столицю ракетами

Дим. / © Associated Press

Зранку 27 грудня у Києві пролунали потужні вибухи. У столиці від 01:27 триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали та ПС.

Зранку у Києві знову лунають потужні вибухи. Повітряні сили попереджають про групи крилатих ракет, які рухаються на столицю з усіх боків. Зокрема, з півдня та півночі.

Окрім того, у повітряному просторі Київщини фіксують ще й російські безпілотники. Деякі з них тримають курс на столицю. Зокрема, за даними моніторингових чатів, на Лісовий масив та Теремки.

“БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ”, - попередили Повітряні сили.

Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, через вранішній російський у Києві горять багатоповерхівка і приватні будинки. Зокрема, у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок, а у Дніпровському - виникла пожежа на рівні четвертого поверху 18-поверхівці.

