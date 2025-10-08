ТСН у соціальних мережах

У Києві зносять один із найвідоміших ТЦ минулих десятиліть: що побудують замість нього (фото)

Стару будівлю на розі Рейгана і Бальзака, що стояла покинутою кілька років, знесуть повністю

Наталія Магдик
ТЦ знесуть

ТЦ знесуть / © bigkyiv.com.ua

У Деснянському районі Києва почали зносити будівлю колишнього ТЦ «Сіріус» — знаного у минулому універмагу «Троєщина». Будівля на розі Рейгана і Бальзака стояла покинутою кілька років, тепер її демонтують повністю.

Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

Нині на місці колишнього торгового центру «Сіріус» планують звести сучасний торговельно-розважальний комплекс під назвою «New Ray».

Робота ТЦ «Сіріус» фактично припинилася ще у середині 2010-х років — тоді в будівлі закрили великий супермаркет і решту магазинів.

Ще у 2021 році тодішній голова району Дмитро Ратніков оголосив про плани звести на цьому місці новий ТРЦ «New Ray». Згодом, за рішенням Верховного Суду, будівлю вилучили у компанії ТОВ «Білд Коммерс Груп», яка придбала її у 2017 році на торгах. Після купівлі з’ясувалося, що об’єкт має спірний статус через численні зміни власників у минулому.

/ © bigkyiv.com.ua

© bigkyiv.com.ua

Як повідомив Бахматов, нині всі документи на власність оформлено належним чином, тому роботи з демонтажу старої будівлі вже офіційно розпочали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, киянка поділилася курйозною ситуацією, яка з нею трапилася у столичному ТРЦ: її зачинили всередині, залишивши наодинці з манекенами, коли всі інші пішли в укриття.

