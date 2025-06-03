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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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579
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1 хв

У Києві знімуть головний прапор України: яка причина

Прапор знов піднімуть щойно будуть виконані усі технічні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Головний прапор України

Головний прапор України / © КМДА

У Києві 3 червня знімуть найбільший державний прапор України, який встановлений на Печерських пагорбах, через проведення технічного обслуговування флагштока.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

Під час робіт заплановано встановлення додаткових канатів для фіксації прапора. Завершити монтажні роботи планують до 4 червня.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить головний прапор країни, є рекордним за розмірами — його висота становить майже 90 метрів, вага конструкції — 32 тонни, а розміри самого полотнища — 16 на 24 метри. Такий масштабний прапор особливо вразливий до сильних вітрів, тому в разі негоди його доводиться приспускати для збереження.

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