У Києві знімуть головний прапор України: яка причина

Головний прапор України / © КМДА

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У Києві 3 червня знімуть найбільший державний прапор України, який встановлений на Печерських пагорбах, через проведення технічного обслуговування флагштока.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

Під час робіт заплановано встановлення додаткових канатів для фіксації прапора. Завершити монтажні роботи планують до 4 червня.

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Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить головний прапор країни, є рекордним за розмірами — його висота становить майже 90 метрів, вага конструкції — 32 тонни, а розміри самого полотнища — 16 на 24 метри. Такий масштабний прапор особливо вразливий до сильних вітрів, тому в разі негоди його доводиться приспускати для збереження.