У Києві значно зросла кількість постраждалих внаслідок атаки дронів

Ворог атакував Київ / © Getty Images

Реклама

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 26 людей, з них шестеро дітей.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

«Станом на зараз відомо про 26 потерпілих, з них шестеро дітей», — йдеться у повідомленні КМВА від 04:22.

Реклама

У КМВА заявили, що в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.

На одній з локації в Деснянському районі уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву.