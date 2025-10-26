- Дата публікації
-
- Київ
У Києві значно зросла кількість постраждалих внаслідок атаки дронів
Серед постраждалих багато дітей.
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 26 людей, з них шестеро дітей.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
«Станом на зараз відомо про 26 потерпілих, з них шестеро дітей», — йдеться у повідомленні КМВА від 04:22.
У КМВА заявили, що в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.
На одній з локації в Деснянському районі уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву.