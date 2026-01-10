У Києві змінили графіки відключень світла: що відомо

Світло / © Associated Press

Станом на ранок 10 січня енергетикам вдалося повернути електропостачання для 588 тисяч родин Києва, які залишилися без світла після масованого обстрілу 9 січня.

Про відновлення електропостачання повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

На Лівому березі столиці без електрики поки що залишаються близько 60 тисяч родин. У компанії зазначають, що ремонтні бригади працюють без перерв і роблять усе можливе, щоб упродовж дня повернути світло всім киянам.

«На Лівому березі Києва, в Голосіївському, Печерському районах продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів повертаються до графіків відключень. Ми їх опублікуємо наступним повідомленням», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

© ДТЕК

© ДТЕК

Компанія також закликає мешканців користуватися потужними електроприладами по черзі, щоб зберегти стабільність системи:

«Просимо киян за можливості користуватися потужними електроприладами по черзі. Це допоможе зберегти стабільність системи».

