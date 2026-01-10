ТСН у соціальних мережах

У Києві змінили графіки відключень світла: що відомо

Енергетики Києва поступово відновлюють подачу світла після масованої атаки

Світло

Світло / © Associated Press

Станом на ранок 10 січня енергетикам вдалося повернути електропостачання для 588 тисяч родин Києва, які залишилися без світла після масованого обстрілу 9 січня.

Про відновлення електропостачання повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

На Лівому березі столиці без електрики поки що залишаються близько 60 тисяч родин. У компанії зазначають, що ремонтні бригади працюють без перерв і роблять усе можливе, щоб упродовж дня повернути світло всім киянам.

«На Лівому березі Києва, в Голосіївському, Печерському районах продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів повертаються до графіків відключень. Ми їх опублікуємо наступним повідомленням», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Компанія також закликає мешканців користуватися потужними електроприладами по черзі, щоб зберегти стабільність системи:

«Просимо киян за можливості користуватися потужними електроприладами по черзі. Це допоможе зберегти стабільність системи».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти пояснили, чому росіяни обстрілюють Лівобережжя України та чи витримає енергетика удари та морози.

