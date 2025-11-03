- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві змінилася ситуація з відключеннями світла
Графіки погодинних відключень знову запрацюють з 16:00 в деяких районах Києва.
У Києві 3 листопада знову застосовують відключення світла. Вони діятимуть до 22:00.
Про це повідомляє «Київ Цифровий».
Про зміни попередили у застосунку.
«Сьогоднішні відключення світла триватимуть з 8:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.
Так, змінився прогнозований час відключення.
Стабілізаційні відключення 3 листопада триватимуть з 8:00 до 9:00, з 16:00 до 22:00.
Переглянути графік за конкретною адресою можна в сервісі «ДТЕК Світло».
Раніше йшлося про те, що 3 листопада у Києві були заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.