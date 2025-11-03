ТСН у соціальних мережах

Київ
310
1 хв

У Києві змінилася ситуація з відключеннями світла

Графіки погодинних відключень знову запрацюють з 16:00 в деяких районах Києва.

Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У Києві 3 листопада знову застосовують відключення світла. Вони діятимуть до 22:00.

Про це повідомляє «Київ Цифровий».

Про зміни попередили у застосунку.

«Сьогоднішні відключення світла триватимуть з 8:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Так, змінився прогнозований час відключення.

Стабілізаційні відключення 3 листопада триватимуть з 8:00 до 9:00, з 16:00 до 22:00.

Переглянути графік за конкретною адресою можна в сервісі «ДТЕК Світло».

Раніше йшлося про те, що 3 листопада у Києві були заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.

310
