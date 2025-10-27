ТСН у соціальних мережах

Київ
480
1 хв

У Києві змінилася ситуація з відключеннями світла: які графіки діють

Через обстріли РФ у Києві були застосовані екстрені відключення. Станом на 12:00 вони не діють.

Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У Києві є зміни у відключеннях світла. Так, місто переходить до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Київ: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — зазначається у повідомленні.

В разі змін киян оперативно інформуватимуть у телеграм-каналі.

Раніше стало відомо, яка ситуація в енергосистемі України після ударів Росії по критичній інфраструктурі.

«Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів — у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується», — зазначили у компанії.

Українців учергове закликали до ощадливого споживання електроенергії.

Дата публікації
480
