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- Київ
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У Києві змінюють режим роботи вуличного освітлення: як тепер світитимуть ліхтарі
У столиці запроваджують оновлений графік зовнішнього освітлення, який передбачає зниження яскравості ліхтарів у парках і на вулицях залежно від часу доби, а також вимкнення більшості декоративної підсвітки.
У Києві від понеділка, 16 листопада, змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Відповідне рішення передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також особливий режим освітлення парків і скверів.
Про це повідомили у КМДА із посиланням на «Київміськсвітло».
Так, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.
У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть. Водночас на окремих об’єктах у парках і скверах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатиметься увімкненим для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті.
Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Виняток становитимуть:
підсвітка перил на Алеї художників;
функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу;
функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.
Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.
Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях столиці. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.
Йдеться про такі вулиці та проспекти:
бульв. Вацлава Гавела в Солом’янському районі;
вул. Виборзька — від вул. Академіка Янгеля до вул. Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;
вул. Миколи Закревського в Деснянському районі;
вул. Космонавта Поповича в Деснянському районі;
просп. Лісовий у Деснянському районі;
вул. Райдужна у Дніпровському районі;
вул. Ревуцького в Дарницькому районі;
вул. Академіка Янгеля в Солом’янському районі.
Режим роботи зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонального використання електроенергії.
Нагадаємо, раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що у Києві не очікується відключень електроенергії тривалістю добу або півтори навіть за найгіршого сценарію розвитку ситуації в енергосистемі. Водночас у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак можливі графіки, за яких електропостачання подаватимуть лише 4–8 годин на добу.