У Києві змінюють режим роботи вуличного освітлення: як тепер світитимуть ліхтарі

Ліхтар / © unsplash.com

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У Києві від понеділка, 16 листопада, змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Відповідне рішення передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також особливий режим освітлення парків і скверів.

Про це повідомили у КМДА із посиланням на «Київміськсвітло».

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Так, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

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У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть. Водночас на окремих об’єктах у парках і скверах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатиметься увімкненим для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті.

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Виняток становитимуть:

підсвітка перил на Алеї художників;

функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу;

функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

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Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях столиці. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.

Йдеться про такі вулиці та проспекти:

бульв. Вацлава Гавела в Солом’янському районі;

вул. Виборзька — від вул. Академіка Янгеля до вул. Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;

вул. Миколи Закревського в Деснянському районі;

вул. Космонавта Поповича в Деснянському районі;

просп. Лісовий у Деснянському районі;

вул. Райдужна у Дніпровському районі;

вул. Ревуцького в Дарницькому районі;

вул. Академіка Янгеля в Солом’янському районі.

Режим роботи зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонального використання електроенергії.

Нагадаємо, раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що у Києві не очікується відключень електроенергії тривалістю добу або півтори навіть за найгіршого сценарію розвитку ситуації в енергосистемі. Водночас у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак можливі графіки, за яких електропостачання подаватимуть лише 4–8 годин на добу.

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