У Києві зменшать вуличне освітлення: що вимикатимуть

Відключення світіла / © Associated Press

У столиці запроваджують суворий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва через критичний стан енергосистеми після ворожих атак. Нові обмеження набувають чинності від 16 січня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як саме обмежуватимуть світло в місті

Згідно з розпорядженням влади, заходи торкнуться як житлових кварталів, так і комерційних об’єктів:

Інтенсивність освітлення доріг та тротуарів знизять до 20% потужності.

У місцях, де технічно неможливо відрегулювати яскравість (димувати), працюватимуть лише 50% ліхтарів.

Архітектурно-декоративне освітлення будівель та споруд вмикати не будуть.

Обмеження для бізнесу

За інформацією КМДА, окремі вимоги стосуються комерційного сектору та власників нерухомості. Під заборону потрапляє:

Архітектурна підсвітка фасадів будинків.

Освітлення рекламних конструкцій та засобів.

Інформаційні вивіски підприємств та установ.

У КМДА наголошують, що такі кроки є вимушеними та спрямовані на стабілізацію енергосистеми.

«Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення», — зауважили у КМДА.

Що відомо про ситуацію в Києві

Раніше ще повідомлялося, столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. Порівнюючи зусилля різних міст, президент України Володимир Зеленський зазначив високу готовність Харкова, водночас наголосивши на пасивності Києва. Міський голова Віталій Кличко відповів на критику та пояснив ситуацію у місті.

Через це у Києві за дорученням президента України Володимира Зеленського створили штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці.

Також в Україні запровадили послаблення режиму комендантської години на територіях, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Наразі у Києві після російських атак без опалення залишаються близько 300 багатоповерхових будинків. Ситуація на лівому березі найскладніша.

Раніше ми писали, за теперішніх умов неможливо обіцяти швидке покращення з забезпеченням Києва електроенергією. Киянам потрібно протриматися, доки не вщухнуть люті морози.