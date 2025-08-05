У Києві зловмисник випустив газ і підірвав квартиру: поранено поліцейського

Вибух у Києві 5 серпня

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У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Внаслідок інциденту поранено поліцейського.

Про це повідомляє поліція Києва.

Дата публікації 16:58, 05.08.25 Кількість переглядів 10 У Києві стався вибух у квартирі, зайнялася пожежа

Як зазначається, поліція спрацювала злагоджено та професійно. Правоохоронці вчасно вивели мешканців з будинку, тож більше потерпілих немає.

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“Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події”, — йдеться у повідомленні.

Всі деталі обіцяють озвучити згодом.

Нагадаємо, причиною пожежі у львівському готелі «Власта» 4 серпня, попередньо, став вибух батареї електроскутера. Його власник кілька років проживав у готельному номері на дев’ятому поверсі. Це — 25-річний працівник кур’єрської служби, який заряджав батарею до скутера у цьому ж номері.

Через пожежу в готелі Львова постраждало 6 осіб. Власник скутера також отримав опіки, наразі він перебуває у лікарні.

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За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Максимальне покарання за такий злочин — до трьох років ув’язнення.