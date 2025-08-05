ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У Києві зловмисник випустив газ і підірвав квартиру: поранено поліцейського

Через дії, спрямовані проти правоохоронців, постраждав і сам зловмисник.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух у Києві 5 серпня

Вибух у Києві 5 серпня

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Внаслідок інциденту поранено поліцейського.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як зазначається, поліція спрацювала злагоджено та професійно. Правоохоронці вчасно вивели мешканців з будинку, тож більше потерпілих немає.

“Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події”, — йдеться у повідомленні.

Всі деталі обіцяють озвучити згодом.

Нагадаємо, причиною пожежі у львівському готелі «Власта» 4 серпня, попередньо, став вибух батареї електроскутера. Його власник кілька років проживав у готельному номері на дев’ятому поверсі. Це — 25-річний працівник кур’єрської служби, який заряджав батарею до скутера у цьому ж номері.

Через пожежу в готелі Львова постраждало 6 осіб. Власник скутера також отримав опіки, наразі він перебуває у лікарні.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Максимальне покарання за такий злочин — до трьох років ув’язнення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie