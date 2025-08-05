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- Київ
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У Києві зловмисник випустив газ і підірвав квартиру: поранено поліцейського
Через дії, спрямовані проти правоохоронців, постраждав і сам зловмисник.
У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Внаслідок інциденту поранено поліцейського.
Про це повідомляє поліція Києва.
Як зазначається, поліція спрацювала злагоджено та професійно. Правоохоронці вчасно вивели мешканців з будинку, тож більше потерпілих немає.
“Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Всі деталі обіцяють озвучити згодом.
Нагадаємо, причиною пожежі у львівському готелі «Власта» 4 серпня, попередньо, став вибух батареї електроскутера. Його власник кілька років проживав у готельному номері на дев’ятому поверсі. Це — 25-річний працівник кур’єрської служби, який заряджав батарею до скутера у цьому ж номері.
Через пожежу в готелі Львова постраждало 6 осіб. Власник скутера також отримав опіки, наразі він перебуває у лікарні.
За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Максимальне покарання за такий злочин — до трьох років ув’язнення.