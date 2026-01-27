ТСН у соціальних мережах

Київ
40
1 хв

У Києві зіткнулися п’ять автівок: з’явилося фото

Аварія сталася у вівторок, 27 січня, в Оболонському районі столиці, поблизу ЖК «Яскравий».

Світлана Несчетна
ДТП з п'ятьма авто на Оболоні

ДТП з п’ятьма авто на Оболоні / © із соцмереж

У Києві на вулиці Сім’ї Кульженків сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися п’ять автомобілів.

Про це повідомив Telegram-канал Київ city.

Аварія сталася у вівторок, 27 січня в Оболонському районі столиці, поблизу ЖК «Яскравий».

Обставини ДТП та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

ДТП на Оболоні / © із соцмереж

ДТП на Оболоні / © із соцмереж

Нагадаємо, на Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, 13 постраждали.

40
