У Києві зіткнулися п’ять автівок: з’явилося фото
Аварія сталася у вівторок, 27 січня, в Оболонському районі столиці, поблизу ЖК «Яскравий».
У Києві на вулиці Сім’ї Кульженків сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися п’ять автомобілів.
Про це повідомив Telegram-канал Київ city.
Обставини ДТП та інформація про постраждалих наразі уточнюються.
Нагадаємо, на Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, 13 постраждали.