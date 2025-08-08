- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві жінці провели підтяжку грудей, проігнорувавши пухлини: які наслідки це спричинило
Дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді розповсюдження злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби
В одній із приватних клінік Києва жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога, розповсюдивши злоякісні новоутворення у молочних залозах — лікарю повідомлено про підозру.
Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.
«Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва, який провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією. Його дії кваліфіковано як неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України)», — йдеться у повідомленні.
Киянка у вересні 2024 року звернулась до приватної клініки з метою проведення підтяжки молочних залоз. Вже за два дні їй призначили операцію.
Встановлено, що у ході підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки виявили пухлини, однак їх належним чином не досліджували. Зокрема жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію та КТ.
Водночас наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз та онкологічного захворювання є одним з протипоказів для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання у пухлинну тканину призводять до розповсюдження злоякісних новоутворень.
Дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді розповсюдження злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби.
Нагадаємо, в Україні зникла рання діагностика раку. Тож в країні виникла критична ситуація для тисяч онкологічних пацієнтів, які змушені чекати або шукати допомогу за кордоном.