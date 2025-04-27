У Києві жінку, яка впала з електросамоката, оштрафували: у чому причина

Електросамокати

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У Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. На щастя, вона обійшлася без травм, але нещаслива пригода закінчилася для неї штрафом.

Відео цього випадку опублікував на своїй Facebook-сторінці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Патрульні, які були поруч, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна їй допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння», — повідомив він.

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За керування транспортним засобом у стані спʼяніння водійку оштрафували на 17 000 грн. Також її позбавили права керувати транспортними засобами строком на рік.

За словами патрульних, киянка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено.

«Для тих, хто також не знає: це заборонено. Неважливо, чи керуєте ви автомобілем, електросамокатом, мотоциклом чи велосипедом — у стані сп’яніння водіння заборонено законом. Такі дії передбачають відповідальність та можуть стати причиною дуже небезпечних наслідків», — наголосив Олексій Білошицький.

Дата публікації 21:31, 27.04.25 Кількість переглядів 18 У Києві жінка упала з електросамоката і отримала штраф

Нагадаємо, на Київщині судитимуть 63-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого онука, якому виповнився тільки тиждень.