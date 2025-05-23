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- Київ
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У Києві жінка влаштувала стрілянину по дверях під’їзду (відео): що каже поліція
У Києві на вулиці жінка здійснила постріл зі зброї у бік дверей під’їзду, що зафіксували камери відеонагляду.
У Києві на вулиці Алматинській 23 травня жінка стріляла по дверях під’їзду і цей момент потрапив на відео. Поліція з’ясовує обставини інциденту у Дніпровському районі.
Про це повідомила поліція Києва.
Під час моніторингу соцмереж правоохоронці знайшли у інформацію столичних телеграм-каналах інформацію з відео про те, як жінка поряд із під’їздом здійснила постріл зі зброї у бік будівлі. Після цього невідомо пішла з місця події.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту та встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в одному з готелів. Нападника затримано.
Цю стрілянину у готелі влаштував 26-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння: він відкрив вогонь просто зі свого готельного номера.
Стрільцеві повідомлено про підозру у хуліганстві. Йому загрожує покарання у вигляді від трьох до семи років ув’язнення.