У Києві жінка влаштувала стрілянину по дверях під’їзду (відео): що каже поліція

Жінка стріляла по під’їзду в Києві / © скриншот з відео

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У Києві на вулиці Алматинській 23 травня жінка стріляла по дверях під’їзду і цей момент потрапив на відео. Поліція з’ясовує обставини інциденту у Дніпровському районі.

Про це повідомила поліція Києва.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці знайшли у інформацію столичних телеграм-каналах інформацію з відео про те, як жінка поряд із під’їздом здійснила постріл зі зброї у бік будівлі. Після цього невідомо пішла з місця події.

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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту та встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Дата публікації 12:07, 23.05.25 Кількість переглядів 13 У Києві жінка стріляла по дверях під’їзду

Нагадаємо, 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в одному з готелів. Нападника затримано.

Цю стрілянину у готелі влаштував 26-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння: він відкрив вогонь просто зі свого готельного номера.

Стрільцеві повідомлено про підозру у хуліганстві. Йому загрожує покарання у вигляді від трьох до семи років ув’язнення.

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