У Києві жінка напідпитку збила військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла (фото)

У Києві на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської водійка в стані алкогольного сп’яніння наїхала на пішохода та втекла з місця ДТП

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За попередніми даними, 44-річна кермувальниця рухалася першою смугою та проігнорувала червоний сигнал світлофору, внаслідок чого наїхала на 23-річну жінку-пішохода — військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу. Після наїзду водійка залишила місце події.

Невдовзі правоохоронці розшукали та затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кермувальниця намагалася переконати поліцейських, що за кермом був її чоловік, який нібито втік після аварії. Проте правоохоронці встановили, що вона сама керувала автомобілем і перебувала у стані алкогольного сп’яніння з показником 3,11 проміле.

Постраждала пішохід отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

