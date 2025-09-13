ТСН у соціальних мережах

У Києві жінка напідпитку збила військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла (фото)

Водійка у стані алкогольного сп’яніння збила пішохода і втекла з місця ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © Поліція Києва

У Києві на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської водійка в стані алкогольного сп’яніння наїхала на пішохода та втекла з місця ДТП

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За попередніми даними, 44-річна кермувальниця рухалася першою смугою та проігнорувала червоний сигнал світлофору, внаслідок чого наїхала на 23-річну жінку-пішохода — військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу. Після наїзду водійка залишила місце події.

Невдовзі правоохоронці розшукали та затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кермувальниця намагалася переконати поліцейських, що за кермом був її чоловік, який нібито втік після аварії. Проте правоохоронці встановили, що вона сама керувала автомобілем і перебувала у стані алкогольного сп’яніння з показником 3,11 проміле.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Постраждала пішохід отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві перекинулась маршрутка внаслідок зіткнення із бусом. ДТП сталася на перетині вулиці Плодової та Кільцевої дороги, біля повороту на Коцюбинське.

