ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У Києві зʼявився новий вид укриттів

Це не будуть стандартні укриття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві зʼявився новий вид укриттів

© ТСН

У Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне — визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним», — йдеться у повідоленні.

Нагадаємо, раніше ТСН розповідало, чому за три роки війни їх так і не встановили.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie