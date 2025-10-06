У Києві зʼявився новий вид укриттів

© ТСН

У Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне — визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним», — йдеться у повідоленні.

