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У Києві здорожчали квартири в новобудовах: які ціни за районами міста
Найдорожчим районом Києва аналітики вважають Печерський.
У Києві відбулося значне здорожчання квартир в новобудовах. За останній рік вартість квадратного метра в них зросла на 6,46%. Наразі цей показник становить 53 550 грн.
Про це пише M2bomber.
У новобудовах столиці переважно вартість "квадрата" визначають на рівні 22 400 грн.
Ціни на купівлю м2 нового житла за районами Києва
Голосіївський район 54 125 ₴
Дарницький район 44 100 ₴
Деснянський район 36 475 ₴
Дніпровський – у середньому 44 025 грн за квадратний метр;
Дарницький – 45 225 грн;
Святошинський – 46 450 грн;
Оболонський – 48 000 грн;
Солом'янський – 50 175 грн;
Голосіївський – 54 125 грн;
Подільський – 64 025 грн;
Шевченківський – 67 975 грн.
Раніше в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.
Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСБ) можуть подавати заяви про реєстрацію прав на об'єкти, які будуть побудовані, а потім передавати ці права покупцям.
"Тобто квартира фактично ще не збудована, але у її покупця вже будуть документи на неї. Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав погані наміри, то одну й ту саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього", – пояснив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір у коментарі Obozrevatel.