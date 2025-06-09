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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві здорожчали квартири в новобудовах: які ціни за районами міста

Найдорожчим районом Києва аналітики вважають Печерський.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Квартири у новобудовах

Квартири у новобудовах / © ТСН.ua

У Києві відбулося значне здорожчання квартир в новобудовах. За останній рік вартість квадратного метра в них зросла на 6,46%. Наразі цей показник становить 53 550 грн.

Про це пише M2bomber.

Як змінилися ціни на новобудови

Як змінилися ціни на новобудови

У новобудовах столиці переважно вартість "квадрата" визначають на рівні 22 400 грн.

Ціни на купівлю м2 нового житла за районами Києва

  • Голосіївський район 54 125 ₴

  • Дарницький район 44 100 ₴

  • Деснянський район 36 475 ₴

  • Дніпровський – у середньому 44 025 грн за квадратний метр;

  • Дарницький – 45 225 грн;

  • Святошинський – 46 450 грн;

  • Оболонський – 48 000 грн;

  • Солом'янський – 50 175 грн;

  • Голосіївський – 54 125 грн;

  • Подільський – 64 025 грн;

  • Шевченківський – 67 975 грн.

Раніше в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.

Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСБ) можуть подавати заяви про реєстрацію прав на об'єкти, які будуть побудовані, а потім передавати ці права покупцям.

"Тобто квартира фактично ще не збудована, але у її покупця вже будуть документи на неї. Це справді хороша новина! Адже раніше, якщо хтось мав погані наміри, то одну й ту саму квартиру могли продавати по кілька разів. А тепер покупець вже зможе убезпечити себе від цього", – пояснив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір у коментарі Obozrevatel.

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