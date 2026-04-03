У Києві здорожчають послуги евакуації авто: скільки доведеться заплатити порушникам

У Києві здорожчають послуги евакуації авто

У Києві приватні компанії планують змінити вартість транспортування евакуйованих авто.

Від 15 квітня вартість примусового транспортування транспортних засобів на штрафмайданчики суттєво зросте. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Головною причиною перегляду тарифів приватні компанії називають ріст цін на пальне. Як зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов, держава не регулює вартість цих послуг, тому перевізники встановлюють ціни самостійно.

Тож від 15 квітня 2026 року за евакуацію тимчасово затриманого авто доведеться сплатити щонайменше 1680 гривень. Цей тариф прирівняли до вартості послуг, які надає Нацполіція за транспортування машин вагою до двох тонн.

Попри здорожчання, у КМДА зазначають, що столичні розцінки залишаються одними з найдемократичніших серед мегаполісів України та наводять дані для порівняння:

у Дніпрі за евакуацію доведеться заплатити від 2110 до 2410 гривень;

у Львові — від 1862 до 2638 гривень.

У КМДА нагадують, що евакуацію застосовують передусім у разі, коли неправильно припарковані авто перешкоджають руху громадського транспорту, спецслужб або блокують виїзди з дворів. Там наголошують, що це винятковий захід, спрямований на безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, юристи застерігають, що одна фраза водіїв у поясненнях до адміністративного протоколу може зробити оскарження штрафу неможливим, тоді як відмова від підпису лише ускладнює захист через процедурну фіксацію документа свідками.

