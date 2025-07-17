У Києві здано ще один будинок ЖК «Патріотика» — завершено будівництво шостого об’єкта з числа проєктів банку «Аркада»

Реклама

Це підтверджено у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Повідомлення також з’явилося на сторінці інвесторів банку «Аркада» у Facebook.

Відповідно до даних, це вже третій введений в експлуатацію будинок у межах ЖК «Патріотика», добудований після укладення Меморандуму про завершення об’єктів банку «Аркада», який було підписано в квітні 2021 року. Загалом будинок №20 став шостим зданим об’єктом, що входив до зупинених проєктів банку.

Реклама

У червні поточного року аналогічний сертифікат було отримано на будинки №14, 15 та 18 у ЖК «Еврика», що також належали до об'єктів «Аркади».

Виконання робіт здійснюється девелопером Stolitsa Group, який у 2021 році став офіційним партнером у завершенні будівництва. У межах домовленостей з державними та міськими органами влади компанія бере участь у реалізації добудови .

«Будинок №20 – ще один приклад виконання зобов’язань, визначених Меморандумом. Ми вдячні компанії Stolitsa Group за конструктивну позицію та послідовні дії у добудові об'єктів Arkada Investors», – зазначили представники інвесторів у своєму коментарі.

Інвестори також наголосили на важливості кооперативної форми співпраці, яка дозволяє мешканцям ефективно представляти свої інтереси, координувати дії та пришвидшувати комунікацію з виконавцями робіт.

Реклама

Процедура введення об'єкта в експлуатацію здійснювалася у відповідності до вимог реформованої системи контролю, яку адмініструє Державна інспекція архітектури та містобудування України. Зокрема, використано електронну подачу документів через портал ЄДЕССБ, що пришвидшує та унеможливлює втручання в процес з боку третіх осіб.

У рамках виконання Меморандуму роботи над завершенням інших об'єктів банку «Аркада» тривають. Наразі здійснюється підготовка до введення в експлуатацію наступних житлових будинків.