Дата публікації
Категорія
Київ
1580
У Києві здають в оренду "квартиру з майбутнього" за рекордно високу ціну: що в ній особливого (фото)

Місячна вартість оренди елітної квартири становить 151 650 грн, це приблизно $3,6 тис.

Світлана Несчетна
Квартира розташована у ЖК Taryan Tower

Квартира розташована у ЖК Taryan Tower / © OLX

У Києві здається в оренду однокімнатна квартира в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва — Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 (Печерський район). Місячна вартість оренди становить 151 650 грн, це приблизно $3,6 тис.

Про це йдеться в одному з оголошень на OLX.

Житло площею 83,3 квадратних метри розташоване на 24-му поверсі 33-поверхового цегляного будинку. Зазначається, що ремонт квартири виконаний за дизайнерським проєктом у футуристичному стилі, має кухню-вітальню площею 34 кв. м, високі стелі (3 м), терасу та панорамні вікна з видом на житловий комплекс «Бульвар фонтанів».

В оголошенні сказано, що квартира повністю мебльована, обладнана пожежною сигналізацією та системою «розумний дім». У помешканні облаштовано підігрів підлоги та систему кондиціонуваня.

З лоджії квартири видно центр Києва / © OLX

Серед особливостей комплексу зазначено повну автономність під час відключень електроенергії: у будинку працюють ліфти, опалення та водопостачання завдяки власному генератору. Квартира обладнана всією необхідною побутовою технікою — від посудомийної машини до сушильної, йдеться у оголошенні.

Поряд з ЖК розташовано відділення банку, автовокзал, ТРЦ та супермаркет, театр та кінотеатр, лікарня та поліклініка, парк, дитячий майданчик, також є ресторан та кафе.

З вікон квартири видно центр Києва / © OLX

Квартира площею 83,3 квадратних метри розташована на 24-му поверсі 33-поверхового будинку / © OLX

У квартирі облаштована цікава підсвітка / © OLX

Ремонт виконано за дизайнерським проєктом у футуристичному стилі / © OLX

Кухня з усіма необхідними меблями та побутовою технікою / © OLX

Зона відпочинку з домашнім кінотеатром / © OLX

Тераса / © OLX

Вхід у квартиру / © OLX

У Taryan Towers діє цілодобова охорона, відеоспостереження, підземний паркінг з місцями для гостей та консьєрж-сервіс. Власники дозволяють проживання з дітьми та невеликими домашніми тваринами — песиком до 10 кг.

ЖК Taryan Tower розташований у серці Печерська (вул. Іоанна Павла ІІ, 12), має зручний доступ до головних транспортних артерій столиці. За 5-10 хвилин можна дістатися до Хрещатика, Ботанічного саду, БЦ Gulliver, ТРЦ Ocean Plaza, метро «Палац Україна» та «Печерська».

ЖК Taryan Tower має унікальний футуристичний стиль / © OLX

ЖК має унікальний футуристичний стиль — його вежі з’єднані небесними мостами з лаунж-зонами. Будинок має панорамне скління, високі стелі (3 м) та великі тераси.

Нагадаємо, у Києві стрімко змінилися ціни на квартири у новобудовах. У покупців змінились пріоритет щодо покупки житла у Києві, наразі вони готові платити більше за житло високого класу, ігноруючи економ-сегмент.

