У Києві збудують новий міст на Оболоні за кошти Литви: деталі проєкту (фото)

На Оболоні побудують пішохідний міст

Реклама

У Києві планують збудувати новий пішохідний міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Проєкт реалізують у межах співпраці столиці України з Вільнюсом за фінансової підтримки литовської сторони.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає «Вечірній Київ».

Йдеться про спорудження мосту через одну з паркових водойм у південно-західній частині зеленої зони. Конструкцію планують виконати за мотивами мосту короля Міндаугаса у столиці Литви. Ініціатива має не лише інфраструктурне, а й символічне значення — як знак партнерства між Києвом і Вільнюсом та підтримки України під час війни.

Реклама

Фінансування забезпечують мерія Вільнюса та Фонд розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литви. Відповідну угоду про партнерську допомогу Київрада затвердила раніше цього року.

За словами Мондриївського, новий міст стане частиною оновлення парку та створення комфортного громадського простору для мешканців району. Перед розробкою концепції провели кілька етапів консультацій із киянами, щоб врахувати їхні побажання.

У міській адміністрації також наголошують на соціальній ролі проєкту. Зокрема, простір облаштують з урахуванням принципів безбар’єрності, щоб він був доступним для всіх груп населення.

«Такі ініціативи важливі не лише для розвитку міської інфраструктури, а й для підтримки психологічного стану людей у воєнний час», — зазначив Мондриївський.

Реклама

Тим часом міст Патона у Києві, який офіційно перебуває у стані непрацездатності, поки залишається придатним для обмеженого використання.

Міст Патона в столиці ввели в експлуатацію 1953 року. Його розрахунковий ресурс становив 100 років. З роками ресурс зменшувався і у 2018 році зник. За даними експертів, останні вісім років залишковий ресурс мосту Патона дорівнює нулю.