У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару: деталі

Наслідки ворожого удару по Києву у ніч проти 28 серпня / © Ігор Клименко

У ніч проти четверга, 28 серпня, Росія здійснила масований удар по Києву.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про майже чотири десятки постраждалих. Про це він написав у Telegram.

«38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень», — зазначив Кличко.

Нагадаємо, після удару РФ з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди. Відомо щонайменше про чотирьох загиблих. Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація.