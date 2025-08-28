ТСН у соціальних мережах

Київ
1132
1 хв

У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару: деталі

У столиці госпіталізували 30 людей після масованого російського удару, повідомив Віталій Кличко.

Світлана Несчетна
Наслідки ворожого удару по Києву у ніч проти 28 серпня

Наслідки ворожого удару по Києву у ніч проти 28 серпня / © Ігор Клименко

У ніч проти четверга, 28 серпня, Росія здійснила масований удар по Києву.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про майже чотири десятки постраждалих. Про це він написав у Telegram.

«38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень», — зазначив Кличко.

Нагадаємо, після удару РФ з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди. Відомо щонайменше про чотирьох загиблих. Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація.

1132
