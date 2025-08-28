- Дата публікації
У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару: деталі
У столиці госпіталізували 30 людей після масованого російського удару, повідомив Віталій Кличко.
У ніч проти четверга, 28 серпня, Росія здійснила масований удар по Києву.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про майже чотири десятки постраждалих. Про це він написав у Telegram.
«38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень», — зазначив Кличко.
Нагадаємо, після удару РФ з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди. Відомо щонайменше про чотирьох загиблих. Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація.