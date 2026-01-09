У Києві збільшується кількість загиблих та поранених через масовану атаку РФ: є пошкодження критичної інфраструктури

Дрон / © ТСН.ua

У столиці внаслідок масованої ворожої атаки зафіксовані пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, у низці районів міста спостерігаються перебої з електропостачанням.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок обстрілу загинули четверо людей. Один медик загинув, четверо постраждали, надаючи допомогу людям в Дарницькому районі.

Постраждали мирні мешканці — 8 із них медики госпіталізували (з них трьох - медпрацівників), іншим надали необхідну допомогу на місці.

Внаслідок масованої ракетної атаки ворога та спричинених пошкоджень критичної інфраструктури в Києві наразі перебої з водопостачанням.

Станом на тепер відомо про 16 постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки. Про це поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях уражень, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Тим часом триває атака на Київ: пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах, медики виїхали на виклики.