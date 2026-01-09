ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
908
Час на прочитання
2 хв

У Києві завершили розбирати завали: названо точну кількість загиблих

ДСНС назвала кількість загиблих та постраждалих після атаки на Київ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака на Київ 9 січня

Атака на Київ 9 січня / © ДСНС України

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в усіх районах Києва, що постраждали від нічного російського обстрілу. За остаточними даними, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще 25 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС України).

Пошуково-рятувальна операція тривала безперервно з ночі. Попри складні умови та загрозу повторних ударів, підрозділам ДСНС вдалося врятувати 32 мешканців пошкоджених будинків.

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

«Станом на 17:00, внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них — п’ятеро рятувальників, які виконували свої обов’язки. На жаль, четверо людей загинули. Рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва, аби оперативно ліквідувати пожежі та розібрати завали», — зазначають у ДСНС.

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Окрім фізичної допомоги, на місцях влучань активно працювали фахівці психологічної служби. Допомогу від психологів ДСНС отримали близько 80 киян, які перебували у стані гострого стресу або втратили майно.

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Що відомо про атаку на Київ?

У ніч проти 9 січня росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні в Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

Через атаку РФ у столиці загинуло четверо осіб, а щонайменше 25 — отримали поранення.

Під час масованої повітряної атаки по Києву російські війська, за дуже орієнтовними оцінками, застосували десятки ракет різних типів і понад дві сотні ударних дронів.

Також під час нічної атаки загинув 53-річний медик Сергій Смоляк. Відомо, що чоловік з Нової Каховки, мав 30 років стажу, статус ВПО та обожнював своїх онучок. Трагедія сталася, коли бригада швидкої допомоги рятувала постраждалих на проспекті Бажана.

Дата публікації
Кількість переглядів
908
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie