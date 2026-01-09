У Києві завершили розбирати завали: названо точну кількість загиблих

Атака на Київ 9 січня / © ДСНС України

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в усіх районах Києва, що постраждали від нічного російського обстрілу. За остаточними даними, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще 25 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС України).

Пошуково-рятувальна операція тривала безперервно з ночі. Попри складні умови та загрозу повторних ударів, підрозділам ДСНС вдалося врятувати 32 мешканців пошкоджених будинків.

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

«Станом на 17:00, внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них — п’ятеро рятувальників, які виконували свої обов’язки. На жаль, четверо людей загинули. Рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва, аби оперативно ліквідувати пожежі та розібрати завали», — зазначають у ДСНС.

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Окрім фізичної допомоги, на місцях влучань активно працювали фахівці психологічної служби. Допомогу від психологів ДСНС отримали близько 80 киян, які перебували у стані гострого стресу або втратили майно.

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Атака на Київ 9 січня. / © ДСНС України

Що відомо про атаку на Київ?

У ніч проти 9 січня росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні в Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

Через атаку РФ у столиці загинуло четверо осіб, а щонайменше 25 — отримали поранення.

Під час масованої повітряної атаки по Києву російські війська, за дуже орієнтовними оцінками, застосували десятки ракет різних типів і понад дві сотні ударних дронів.

Також під час нічної атаки загинув 53-річний медик Сергій Смоляк. Відомо, що чоловік з Нової Каховки, мав 30 років стажу, статус ВПО та обожнював своїх онучок. Трагедія сталася, коли бригада швидкої допомоги рятувала постраждалих на проспекті Бажана.