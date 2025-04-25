У Києві завершили рятувальні роботи на місці "прильоту" ракети: яка остаточна кількість загиблих

Наслідки атаки РФ на Київ 24 квітня. / © Управління ДСНС Києва

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У Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 - постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій”, - йдеться у повідомленні.

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Атака на Київ 24 квітня

Минулої ночі армія РФ завдала потужного удару по Києву. Місцева влада повідомила, що на столицю “летіло все” - і дрони, і різні типи ракет. У кількох районах міста фіксували наслідки. Найбільше дісталося - Святошинському.

Ракета поцілила по житловому двоповерховому будинку, де проживало 15 осіб. Цей старий будинок будувався ще наприкінці Другої світової війни. Від нього нічого не залишилось.

Серед 12 загиблих є двоє дітей з однієї сімʼї. Загиблі - рідні брат і сестра Нікіта та Софія були студентами. Вони - діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ ім. Т.Шевченка Ярослава Козлова.

Дата публікації 12:12, 24.04.25 Кількість переглядів 260 З'явилося відео моменту влучання російської ракети у Києві