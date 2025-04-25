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У Києві завершили рятувальні роботи на місці "прильоту" ракети: яка остаточна кількість загиблих
Аварійно-відновлювальні роботи ще тривають.
У Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 - постраждалих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій”, - йдеться у повідомленні.
Атака на Київ 24 квітня
Минулої ночі армія РФ завдала потужного удару по Києву. Місцева влада повідомила, що на столицю “летіло все” - і дрони, і різні типи ракет. У кількох районах міста фіксували наслідки. Найбільше дісталося - Святошинському.
Ракета поцілила по житловому двоповерховому будинку, де проживало 15 осіб. Цей старий будинок будувався ще наприкінці Другої світової війни. Від нього нічого не залишилось.
Серед 12 загиблих є двоє дітей з однієї сімʼї. Загиблі - рідні брат і сестра Нікіта та Софія були студентами. Вони - діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ ім. Т.Шевченка Ярослава Козлова.